حريق ضخم يلتهم أكبر مجمع تجاري في الأحواز (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في أحد أكبر المجمعات التجارية لبيع العطور ومستحضرات التجميل والقطن والمنسوجات والمواد القابلة للاشتعال، مع سماع دوي انفجار في الطابق الثاني من المجمع الواقع في مدينة الأحواز جنوب إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن “فرق الدفاع المدني لم تتمكن حتى اللحظة من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مجمع رضوان التجاري في مدينة الأحواز جنوب إيران”.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن مصدر في دائرة العلاقات العامة في فرق الدفاع المدني قوله إنه “حتى الآن لم تتمكن 15 من سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق”، مشيراً إلى إصابة اثنين من رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحريق.

وذكرت الوكالة أن “عدم السيطرة على الحريق كانت بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال”.