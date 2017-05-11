بالفيديو.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم بسبب عاصفة

المصدر: نيودلهي - إرم نيوز

حولت حادثة مفاجئة فرحة المدعوين لحفل زفاف إلى حزن، بعد أن انتشرت الأشلاء والدماء على أرضية المكان، حيث قضى 24 شخصا وأصيب 26 آخرون إصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار جدار غرب الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن ” الضحايا كانوا يتواجدون داخل كوخ عندما انهار الجدار بسبب عاصفة مفاجئة”.

من جانبه قال أحد رجال الإسعاف “عملنا طوال الليل.. وحاولنا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وكان الأمر مريعا”.

وفتحت الشرطة تحقيقا في هذه الحادثة وأوقفت أحد القيمين على الموقع بشبهة القتل والإهمال، وفق مصدر قضائي محلي.