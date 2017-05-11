إصابة 11 شخصًا في زلزال ضرب شمال إيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران المعني برصد الزلازل في إيران، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب بلدة “بارس آباد” التابعة لمحافظة اردبيل شمال البلاد.

وذكر المعهد في بيان أصدره اليوم، أن “زلزالاً بـ 5 درجات على مقياس ريختر ضرب في الساعة الـ 7:54 بالتوقيت المحلي، بلدة بارس آباد التابعة لمحافظة اردبيل”، وتسبب في إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

وقال مدير الأزمات في محافظة اردبيل “إمامي يكانه”، إنه “تم إيفاد مجموعة من فرق الإنقاذ والمختصين لتقييم الأضرار التي لحقت بالمناطق جراء الزلزال“.

وأضاف المسؤول المحلي أنه “نظراً لقوة الزلزال من المرجح أن المباني والوحدات السكنية خصوصاً في المناطق الريفية تعرضت لأضرار وخسائر مادية”، منوهاً أن “العديد من القرى والمناطق المجاورة لمدينة بارس آباد شعرت بهزة الزلزال؛ ما تسبب بالذعر للسكان.