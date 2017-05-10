بالفيديو والصور.. شجار عنيف على متن طائرة أمريكية

المصدر: دعاء عبد المنعم- إرم نيوز

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع شجار عنيف بين اثنين من ركاب طائرة أمريكية، عندما هبطت طائرتهما في ولاية كاليفورنيا.

وألقت الشرطة القبض على شخص بعد شجاره على متن طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست إيرلاينز”، التي توقفت في بوربانك بكاليفورنيا بعد وصولها من دالاس بولاية تكساس، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت شرطة بوربانك، أن المشتبه فيه هو كايز كايز 37 عامًا، وكان قد اعتدى على راكب آخر على متن الطائرة، ما أسفر عن إصابته بكدمات في عينه اليسرى وقطع في أنفه، وكسر في أسنانه.

وذكر بيان صادر عن شركة طيران دالاس، أن الحادث وقع يوم الأحد على متن الرحلة 2530 بعد هبوطها في مطار بوربانك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتدخل في الشجار أيضًا، 3 ركاب آخرين كانوا على متن الطائرة، دون ذكر السبب وراء الخلاف، وعقب القبض على المشتبه به، انطلقت الطائرة في نهاية المطاف مرة أخرى لأوكلاند.

ويعتبر هذا الحادث، هو الأحدث في سلسلة القصص التي تطال شركات الطيران الأمريكية، منذ أن أزيل راكب قسرا من رحلة طيران يونايتد إيرلينس الشهر الماضي.