طفلة شجاعة تنجو من تمساح قاتل بطريقة ذكية (فيديو وصور)

المصدر: دعاء عبدالمنعم - إرم نيوز

نجت طفلة شجاعة من هجوم تمساح قاتل أصاب إحدى ساقيها 7 مرات، قبل أن تتمكن من الإفلات منه.

واستخدمت الطفلة الشجاعة جوليانا أوسا، 10 أعوام، خطة ناجحة عن طريق التحديق في فم التمساح المفتوح، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وكانت الطفلة تقف بالقرب من بحيرة في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، عندما هاجمها التمساح الذي يبلغ طوله حوالي 3 أمتار.

ووصفت الطفلة كيف حاولت في البداية ضرب التمساح، ولكن بعدما فشلت، طبقت خدعة كانت قد تعلمتها سابقًا.

وقالت: “لقد استخدمت ما تعلمته من قبل، لذلك وضعت أصابعي فوق فتحتي الأنف، ولم يستطع التنفس وكان عليه التنفس من فمه ثم ترك ساقي”.

وتعلمت جوليانا هذه الخدعة في منتزه “جاتورلاند” الشهير في مقاطعة “أورانج”، قائلة: إنها كانت خائفة في البداية.

وتم نقل الطفلة الصغيرة إلى المستشفى بعد تعرضها لهجوم التمساح في بحيرة “ماري جين” في أورلاندو على بعد حوالي 26 ميلًا من “عالم ديزني“.

وقام التمساح بغرس أسنانه في ساق جوليانا 7 مرات على الأقل، وأدى ذلك إلى إصابتها في الجزء الأمامي من ركبتها وعدة إصابات في ظهر ركبتها.

وسمع أحد الحراس صراخها، وكان حوالي 12 شخصًا في المنطقة في ذلك الوقت.

وتلقت جوليانا علاجها من قبل حارس بالمكان، قبل إرسالها إلى مستشفى “نيمورس” للأطفال، والتي قالت إنها تحتاج إلى 14 غرزة.