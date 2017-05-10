مديرة تعرض نفسها على موظف كمكافأة جنسية لتحفيزه على العمل

المصدر: محمود صبري - إرم نيوز

في واحدة من أغرب القضايا بالمحاكم البريطانية، تُحاكم مديرة شركة عقارية عرضت على أحد الموظفين لديها ممارسة الجنس معها إذا حطم هدف الـ 180 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، لجأ العامل إلى القضاء ضد مديرته، إذ يقاضيها بتهمة التحرش الجنسي.

وبحسب الاتهامات، قالت المديرة للموظف: “إذا حققت 180 ألف جنيه إسترليني سأمارس الجنس معك”.

واستمعت المحكمة لأقوال سارة تومسون 51 سنة التي عرضت ممارسة الجنس مع الموظف بول إلوورثي 45 عامًا في حال تحطيمه هدف المبيعات عندما كانت مخمورة خلال مأدبة غداء بعيد الميلاد.

وقال المدعي: “حدث هذا بوجود عدد من الناس؛ ما جعلني أشعر بعدم الارتياح”. مضيفا: “لم أبلغ عنها عندما كانت مديري المباشر، إذ اعتقدت أنني لن أحصل على الاهتمام والاستماع العادل لأقوالي”.

من جانبها، نفت السيدة تومسون، التي تعمل في تشيسينغتون، جنوب لندن، مزاعمه. لكن إلوورثي حصل على تأييد لأقواله من قبل جايلز باريت، الذي لا يزال يعمل في الشركة نفسها، وكان حضر مأدبة الغذاء التي أقيمت في الـ 20 من ديسمبر 2013.