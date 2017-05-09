مصدر: الراكب الذي هدد بتفجير طائرة سعودية غير متزن نفسيًا

المصدر: السيد منصور – إرم نيوز

كشف مصدر أمني مصري، الأربعاء، أن الراكب الذي هدد بتفجير طائرة سعودية كانت قادمة من جدة إلى القاهرة، “غير متزن نفسيًا”.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن “المعلومات الأولية والانطباع المبدئي تشير إلى عدم اتزانه نفسيًا”.

وأوضح أن “فريق الضبط والتحقيق لاحظ هذيانه بكلمات غير مفهومة فور القبض عليه”، مشيرًا إلى أن “الراكب يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو من محافظة الغربية في مصر”.

وأشار إلى أن “فريقًا من ضباط عدة جهات بالمطار، حقق مع الراكب وفحص موقفه الأمني للوقوف وراء أسباب تهديده بتفجير الطائرة”، مضيفًا أنه “يتم حاليًا تقييم الموقف لمعرفة ما إذا كان الراكب قد تناول مسكرات أو أنه مريض نفسي أم يدعي ذلك”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه “لم يتم العثور مع الراكب على أي متفجرات أو أسلحة تهدد سلامة الطائرة”.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، ألقت القبض على أحد الركاب بعد تهديده بتفجير الطائرة القادم عليها من جدة.

وقال مصدر بالمطار إن “برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة فلاي ناس، يطلب استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة، وعلى الفور أسرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع 17 على المهبط، وتم السماح بهبوط الطائرة وصعدت سلطات الأمن إليها، وتم السيطرة على الراكب وتسليمه إلى أحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه”.