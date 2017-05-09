بالصور.. سائق ينجو بأعجوبة بعد سقوط سيارته من جرف شاهق

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

نجا رجل مسن بإعجوبة، بعدما سقطت سيارته من طراز هيونداي إلى الشاطئ في كورنوال البريطانية، بعد أن انزلقت قدمه أثناء قيامه بركن السيارة لاصطحاب زوجته. حيث تم إنقاذه ونقله جوًا إلى المستشفى، وحالته العامة مستقرة.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن أحد شهود العيان “جو كومبيلاك” قوله: “سمعت ضجة كبيرة، لذلك ألقيت نظرة، فرأيت اثنين من الأشخاص يقفزون من على الطريق للابتعاد عن حافة الجرف. وأعتقد أنه ربما كان يركن سيارته لأنه اضطر لاصطحاب زوجته، ويبدو على الأرجح أن قدمه انزلقت واتجه مباشرة تجاه الجرف”.

وقد قام رجال الإطفاء بإخراج الرجل من الحطام، بعد الحادث قبل الساعة 4 مساءً واتجهوا به إلى “ألتانتيك تراس” في “نيو بولزيث”.

وتم علاج المسن بواسطة مسعفين في موقع الحادث، قبل أن يتم نقله عبر قارب النجاة إلى طائرة الإسعاف، والتي نقلته جوًا إلى مستشفى “ديريفورد” في “بليموث”.

وأكدت شرطة “ديفون” و”كورنوال”، أنهم تلقوا بلاغًا للقدوم إلى مكان الحادث مع سيارات الإسعاف، والإسعاف الجوي، وخدمة الإطفاء، وأفراد طاقم خفر السواحل في “فلموث”.