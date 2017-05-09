عرّض حياة الركاب للخطر.. إيقاف قائد طائرة بسبب تصرف غريب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

علّقت شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، عمل طيار عرّض حياة 305 ركاب على متن إحدى طائراتها للخطر، عندما ترك قمرة القيادة وذهب للنوم في مقعد بدرجة رجال الأعمال.

وقال خبير الطيران جون والتون، إن شركات الطيران غالبًا ما تخصص طياريْن اثنين للرحلات الطويلة، كي يتمكّنا من التناوب على أخذ قسط من الراحة.

وحدثت الواقعة في 26 أبريل/ نيسان الماضي، لدى إقلاع الطائرة المتجهة من إسلام أباد إلى لندن، وبعد استقرارها في الجو، رأى الطيار الرئيس”أمير أخطر هاشمي” أنه بحاجة إلى “غفوة”، وفعل ما هو أسوأ عندما ترك قيادة الطائرة لطيار متدرب.

وخلال التحقيقات، نفى “هاشمي” مطلقًا أن يكون قد ترك القيادة وذهب للنوم، لكن أحد الركاب التقط له صورة وهو مستغرق في النوم وملتحف بغطاء، كما قام بكتابة شكوى إلى شركة الطيران وأرفق معها الصورة.

وتأتي الواقعة بعد شهر تقريبًا، من إجراء تحقيق بواقعة تحميل طائرة بعدد أكبر من طاقتها، حيث ظل 7 ركاب دون مقاعد في إحدى الرحلات التابعة للشركة نفسها.