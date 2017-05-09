رئيس شركة طيران يتعرض للرشق بفطيرة ليمون على وجهه (فيديو)

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

تعرّض آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأسترالية الرسمية “كانتاس” إلى موقف محرج أثناء إلقائه خطابًا في حفل إفطار أُقيم في أحد الفنادق الفخمة، عندما قام رجل مجهول برشق فطيرة ليمون على وجهه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يتفاجأ جويس بما حدث، وذلك نظرًا إلى الوظيفة التي يتقلّدها، معلقا بقوله إنه “عندما تكون رئيسا تنفيذيا لشركة طيران مدة 9 سنوات، فإن هناك الكثير من الأمور ستحدث خلال تلك الفترة، وما حدث كان مختلفاً لكنه ليس بالأمر الغريب وهناك أحداث مشابهة قد حدثت في الماضي”.

وأضاف جويس ساخراً: “لم أتمكن من معرفة طعم الفطيرة، لأني ليس من عشاق تناول الفطائر، ولأن معظمها كان على نظارتي، وأعتقد أن مشكلتي حاليًا تكمن في تنظيف ثيابي قبل أن أغادر الفندق”.

ويظهر في مقطع الفيديو رجل مسن يسير خلف جويس، وضع يده على كتفه قبل أن يرشقه بالفطيرة في وجهه، وينسحب بهدوء من على المنصة.

ويعتبر سبب ذلك الهجوم غير واضح حتى الآن.

وبعد أن قام جويس بمسح بقايا الفطيرة من على وجهه، مازح الحضور قائلا “إذا كان هناك أي فطائر أخرى فهل يمكنكم رشقها في وجهي الآن؟”.

وقبل أن تصل الشرطة، ظهر الرجل الذي هاجم جويس وهو يرتدي بدلة رمادية اللون ويقف محاطًا بثلاثة رجال آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم احتجاز منفذ الهجوم وسيتم التحقيق معه لمعرفة تفاصيل ما حدث.