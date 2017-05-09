لحظة انهيار رافعة ضخمة بميناء جبل علي بدبي

المصدر: دبي - إرم نيوز

أصيب عشرة أشخاص بجروح، الخميس الماضي، إثر سقوط رافعة ضخمة، اصطدمت بها سفينة حاويات، في ميناء جبل علي بدبي.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام السفينة عند رسوها بجدار ميناء جبل علي في دبي، بساق الرافعة؛ ما أدى إلى سقوط الرافعة التي تزن نحو 1850 طنا.

وقالت شركة موانئ دبي العالمية إن السفينة التابعة لـ”سي ام إيه سي جي أم” اصطدمت بحائط الرصيف؛ ما أدى إلى سقوط رافعة رصيف عند اصطدام السفينة بركيزتها كما أدى الحادث إلى انحراف رافعة رصيف أخرى عن سكتها لكنها ظلت مستقيمة ومستقرة.

وأوضحت أن الحادث أدى إلى وقوع إصابة متوسطة و9 إصابات طفيفة، تلقت جميعها العلاج في العيادة الطبية التابعة لموانئ دبي في المحطة.

وفتحت الشركة تحقيقا في الحادث لتحديد أسبابه وسيتم إزالة رافعة الرصيف المتضررة بعد انتهاء التحقيق وبعد كل إجراءات السلامة اللازمة، في حين سيتم فحص هيكلية الرافعة الثانية التي تم إيقاف استخدامها حتى إشعار آخر.

واتخذت الشركة جميع التدابير اللازمة للحد من تأثير الحادث على الخدمات المقدمة للعملاء وضمان عدم توقفها أثناء تفعيل الاستجابة للطوارئ وفي مرحلة التحقيق اللاحقة.