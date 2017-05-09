بالفيديو.. أسد يحاول التهام مدربه في سيرك فرنسي

المصدر: باريس - إرم نيوز

هاجم أسد ضخم مدربه في سيرك في فرنسا محاولا التهامه بعد أن عضه من رقبته وسحبه على الأرض أمام مئات المتفرجين إلا أنه استطاع الإفلات بعد أن استخدم موظفو السيرك جهاز إطفاء الحريق لتشتيت انتباه الأسد.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأسد وهو يحيط رقبة الرجل بفكيه ويسحبه محاولا التهامه قبل تدخل موظفي السيرك.

وسُمِع صراخ الأطفال داخل السيرك في مدينة “دولين” شمال فرنسا في حين شوهد عدد من المتفرجين وهم يفرون من مقاعدهم.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المدرب لم يصب بأذى خلال الهجوم مساء الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه يعمل مع الأسود منذ بضع سنوات دون وقوع أي حوادث.