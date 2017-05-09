بالفيديو.. إنقاذ طفل بأعجوبة ابتلع سلّم كهربائي قدمه

المصدر: دعاء عبدالمنعم - إرم نيوز

أظهر فيديو عرضته صحيفة “ميرور” البريطانية، لقطات صادمة للحظة ابتلاع مصعد كهربائي لقدم طفل في محطة مترو بإسطنبول التركية.

وقالت الصحيفة إنه تم تصوير الصبي -الذي يبلغ من العمر 9 سنوات وتم التعرف عليه لاحقًا- يلهو ويلعب على المصعد الكهربائي بواسطة الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وكان المصعد الكهربائي الموجود في المحطة يعمل بشكل جيد قبل أن يتعطل فجأة، وعقب ذلك اختفت رِجل الصبي فجأة، مما جعل خصره محاصرًا في السلم، بينما هرعت والدته للتدخل حيث كان الطفل يصرخ بحثًا عن المساعدة.

وأظهرت لقطات مثيرة في وقت لاحق رجال الإنقاذ، وهم يحاولون إنقاذ الصبي باستخدام منشار دائري لقطع السلم وتحريره بأقل ضرر ممكن.

واستغرقت جهود الإنقاذ عدة ساعات، وأشارت الصحيفة إلى أن الصبي تعرض لإصابات بالغة في قدمه، ونقل على الفور إلى المستشفى.