إطلاق نار على جهاز رصد المخالفات المرورية “ساهر” في السعودية

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أقدم مجهول مساء أمس الاثنين، على إطلاق النار على جهاز رصد المخالفات المرورية الآلي “ساهر” بإحدى الطرق السريعة في السعودية.

واستهدف الهجوم أحد أجهزة “ساهر” المثبت على طريق حائل – بقعاء، ولم يصب أحد من المارين في الطريق بإطلاق النار، كما لم يتأثر عمل الجهاز.

وقالت تقارير محلية، إن شرطة منطقة حائل وصلت إلى موقع الجهاز، وفتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة هوية المهاجم.

وبدأ تطبيق نظام ساهر المروري، الذي يرصد مخالفات قائدي السيارات من خلال كاميرات مثبتة على سيارات أو أجهزة منتشرة على الطرقات في العام 2010، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة رغم انخفاض نسبة الحوادث المرورية المسجلة في المملكة.

واعتاد سائقو السيارات في السعودية، على تلقي رسائل إلكترونية بتسجيل مخالفات مرورية ضدهم منذ تطبيق النظام، كما اعتادوا انتقاد نظام “ساهر” بسبب ما يصفونه بـ”الظلم القائم على الغرامات المالية ومضاعفتها عند التأخير في السداد، دون السماح لهم بالاعتراض على المخالفات المسجلة بحقهم ودون علمهم بمكان وجود الكاميرات”.

وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 30 مليونًا، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم، وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور نحو 20 شخصًا يوميًا في عموم المملكة.