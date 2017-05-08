بالفيديو والصور.. أمريكي يصطاد أكبر سمكة قرش في أوروبا

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

قضى الصياد بن بوندما نحو ساعة ونصف الساعة على قاربه وهو يصارع سمكة قرش يبلغ طولها 25 قدمًا يوم الخميس الماضي.

وكانت السمكة كبيرة جدًا لسحبها على متن قارب الصيد الذي يبلغ طوله 24 قدما أي أصغر من حجم السمكة، ولكن تمكن الصياد بوند والكابتن لوك أستون من جلبها.

وقال بن (26 عامًا) من مدينة “سومرست” بولاية تكساس ، “إن السمكة كانت كبيرة للغاية، وعندما التقطت أول طعم بدأت أشعر بالوزن الثقيل للسمكة، واعتقدت أنه سيكون من الصعب جدًا رفعها من أسفل، ولكن المعركة الحقيقية عندما كانت في منتصف الماء”.

وأضاف: “بعد حوالي 75 دقيقة رأيت السمكة بالقرب من سطح الماء، وكان ذيلها في نهاية القارب بينما رأسها في منتصف القارب. وكانت تمتلك فكين ضخمين، وقد استخدم أستون أداة طولها مترين لحساب وزن السمكة”.

وكان بن في رحلة صيد لمدة 3 أيام إلى مقاطعة كلير في إيرلندا، عندما قام بإمساك السمكة، ولم يرد قتل السمكة لأن هذا النوع مهدد بالانقراض، وقام بإطلاق سراحها.

ويقضي هذا النوع من سمك القرش معظم وقته في المياه العميقة، ونتيجة لذلك قليلاً ما يتفاعل مع البشر، مع هجوم واحد حدث في الـ500 عام الماضية.

وقال بن: “هناك عدد قليل جدًا من الهجمات على البشر من قبل أسماك القرش من هذا النوع ولكن هذا يرجع أساسًا إلى مدى العمق الذي تعيش فيه”.

وأضاف أنه يشعر بالفخر بأنه تمكن من الإمساك بهذه السمكة العملاقة التي اعتبرها أكبر سمكة على الإطلاق في السواحل الأوروبية.