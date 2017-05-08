بالفيديو.. رجل يسقط من ارتفاع شاهق وزملاؤه يتفرجون

المصدر: بكين - إرم نيوز

في مشهد صادم علق عامل بناء على قمة بناية سكنية شاهقة نشب بها حريق هائل، في حين اكتفى زملاؤه بمتابعة الواقعة وتصويره دون التدخل لإنقاذه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر العامل وهو يحاول التشبث بسطح المبنى الواقع في الصين هربا من النيران، دون أن يتلقى مساعدة من أحد، ليلقى مصرعه بعد أن خارت قواه.

وقد أثار الفيديو الذي تم بثه على موقع “لايف ليك” استياء الكثيرين الذين انتقدوا موقف الحاضرين وعدم تقديم المساعدة للرجل.

وقال أحد المتابعين : “كيف تقفون وتكتفون بالمشاهدة بينما زميلكم يواجه الموت؟”. فيما علق متابع آخر قائلا: “كيف يكون الناس بهذا الغباء؟”.

واقترح آخر حلولا كان بإمكان العمال استخدامها لإنقاذ الرجل، وقال: “وضع كيس هوائي أسفل المبنى، جلب سلم عالٍ، استخدام خرطوم مياه لإطفاء النار، ملء مكان بالمياه ليسقط فيه”.