طيار يخاطر بحياة 300 راكب.. سلم الطائرة لمتدرب ليستمتع بقسط من النوم أثناء الرحلة (صورة)

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

قررت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية إيقاف طيار كبير عن العمل بسبب النوم على متن طائرة متجهة إلى لندن، ما تسبب في تعريض حياة أكثر من 300 راكب على متن الطائرة للخطر، وذلك بتسليم الطائرة إلى متدرب.

وكان الكابتن “أمير أختر هاشمي” أخذ قيلولة مدتها ساعتان ونصف الساعة في مقصورة رجال الأعمال في الـ 26 من أبريل بعد إقلاع الطائرة PK-785 من إسلام أباد إلى لندن.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، كانت الشركة في البداية مترددة في اتخاذ إجراء ضد “هاشمي”، وهو الرئيس السابق لرابطة طياري الخطوط الجوية الباكستانية، لكنها اضطرت إلى الانصياع للضغط.

وقال المتحدث باسم الوكالة “دانيال جيلانى” إن “هاشمي” قد تم إيقافه عن العمل بسبب التحقيقات الجارية، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

ووفقًا للتقارير، كان هناك ضابط أول آخر في قمرة القيادة وهو “محمد أسد علي” الذي لا يزال قيد التدريب.

وكان من المفترض أن يتدرب “علي حسن يزداني” على يد الطيار خلال هذه الرحلة ولكن بدلاً من أداء واجبه، أخذ هاشمي قيلولة سريعة، بينما كانت الرحلة تقل 305 ركاب.