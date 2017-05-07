ماذا قالت الممثلة الإباحية مولي كفالي بعد تعرضها لهجوم قرش مرعب؟

المصدر: إرم نيوز

سعت نجمة المقاطع الإباحية مولي كافالي إلى طمأنة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصراخ والرعب الذي تعرضت له عندما هاجمها قرش مفترس تحت الماء وقضم قطعة من قدمها وكاحلها.

وبعد الحادث المروع نقلت “مولي” إلى مستشفى قريب لتتلقى 20 غرزة لتضميد الجرح المفتوح.

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وفي وقت لاحق استخدمت “مولي” إنستغرام لتُطمئِن معجبيها بأنها بخير. وكتبت “شكراً لتمنياتكم الجيدة يا رجال”.

وأضافت: “أنا بخير تماماً. والإصابة ليست سيئة كما تبدو، وأنا أتعافى بسرعة. وستظل تجربة مدهشة”.

لكن مولي بدت شاحبة ومنهكة بدون مستحضرات تجميل.

وكانت مولي تعد لإعلان إباحي داخل قفص تحت الماء، لكن جلسة التصوير أخذت منعطفاً مروعاً عندما كسر القرش العملاق قضبان القفص المعدنية وهاجم الممثلة.

وكان من المفترض أن يكون هذا العرض المحفوف بالمخاطر دعاية لتكنولوجيا بُنيت لدعم البث الحي للفيديوهات الإباحية من تحت الماء من أي مكان في العالم.

ومنذ أن تم نشره على يوتيوب تمت مشاهدة المقطع المروع من قبل آلاف الأشخاص. حيث قال أحد المشاهدين: “هذا قفص ضعيف التصميم، كيف يمكن للقرش أن يدخل بهذه الطريقة”.

وتساءل آخرون عما إذا كان الحادث حقيقياً أم مجرد حيلة دعائية.