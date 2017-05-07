ثلاثينية تتحرش بـ”تسعيني” داخل مستشفى بينبع السعودية

المصدر: مكة - إرم نيوز

اتهم حراس أمن، في مستشفى ينبع العام في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية، سيدة ثلاثينية بـ”التحرش” بمريض تسعيني، يرقد بالمستشفى برفقة زوجته الثمانينية.

وقالت صحيفة “مكة” إن الحراس احتجزوا السيدة وبرفقتها سيدة أخرى من أقاربها، في وقت باشرت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة المدينة التحقيق مع حراس الأمن لمعرفة أسباب ودوافع احتجازهما، وإصابة إحداهما بكدمة في اليد.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن المتهمة زارت المريض المسن بغرفة خاصة وترافقه زوجته الثمانينية في المستشفى، الشهر الماضي، وبعد خروجها من الغرفة احتجزها حراس وحارسات الأمن في غرفة، واتهموها بـ”التحرش” بالمسن.

وأشار الشهود إلى أن السيدة اتصلت بقريبة لها، بعد احتجازها، وحدث عراك مع حراس الأمن، ما تسبب في إصابة أحدهم، وتدخلت شرطة المنطقة وأنهت الخلاف بالموقع، وأحالت الأطراف لمركز الشرطة، الذي أحال القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وتبحث هيئة التحقيق بدوافع احتجاز السيدتين، بحسب الصحيفة، التي قالت إن التحرش حدث في “غرفة مغلقة”، بحسب ادعاء الحراس، الذين زعموا أنهم “سمعوا بعض الكلمات”، ما يزيد من الشكوك حول ادعائهم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي باسم صحة المدينة المنورة، حاتم سمان، قوله إن القضية منظورة لدى الجهات المختصة، فيما أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة الرائد حسين القحطاني أن الإجراءات النظامية بحق القضية اتخذت، وسلمت لهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة ينبع.