بالفيديو.. رياح عاتية تحطم برجًا من 35 طابقًا قيد الإنشاء في طهران

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط برج من السقالات بارتفاع 35 طابقاً، إثر هبوب رياح عاتية على العاصمة الإيرانية، طهران أمس.

وأظهر المقطع بداية انهيار السقالات بأكملها من أسفل إلى أعلى، وبينما كانت السقالات الضخمة تبتعد عن المبنى، كان الانهيار سريعاً قبل وصول الحطام إلى الأرض.

ويمكن رؤية كومة ضخمة من السقالات المعدنية المتناثرة على الأرض عند سفح المبنى، بحسب المقطع.

وعلق مشاهدون عبر الإنترنت على الانهيار الضخم للسقالات، وقال أحد الأشخاص: “يا إلهي، لقد تدمر كل هذا الجهد في ثوان”.

وقال آخر: “سيكون تنظيف الحطام كابوساً، ويتساءل المرء عن سبب بناء سقالات بهذا الارتفاع”.

ووفقاً للتقارير، حذرت الأرصاد الجوية في إيران من الرياح الشديدة وانخفاض الرؤية على الطرق.

وأدى الطقس العاصف إلى انخفاض الرؤية إلى 100 متر على طريق “الشيخ فضل الله” السريع في طهران، وفق الأرصاد الجوية، التي حذرت أيضا من يعملون في مواقع البناء والسائقين من الأخطار الناجمة عن الطقس العاصف.