بريطانية تصاب بحروق مروعة بسبب استخدام الحناء في المغرب (صور)

المصدر: أميرة السيد - إرم نيوز

تعرضت فتاة بريطانية، لحروق مروعة، أصابت يديها بالانتفاخ والاحمرار، بسبب وشم من الحناء السوداء، وذلك أثناء عطلتها في المغرب.

وقررت البريطانية صوفي أكيس، رسم وشم مؤقت أثناء وجودها على الشاطئ خلال عطلة مع عائلتها في منتجع شاطئ أغادير بالمغرب.

وأجرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، اختبارًا لبشرتها وانتظرت 24 ساعة قبل دفع ما يعادل 4 جنيهات إسترليني.

وقالت ويندي، والدة الفتاة التي كانت مع ابنتها في ذلك الوقت، إنه “في غضون ساعات من الاختبار الذي أجرته ابنتها، تورمت يداها”، مضيفة “نحن عائلة أوروبية كبيرة لذلك صوفي غالبًا ما كانت ترسم الوشم في حفلات الزفاف وكانت على ما يرام، لكن اتخذنا الاحتياطات وأجرينا اختبارًا لأول مرة في المغرب“.

وبعد إصابتها، ذهبت صوفي للصيدلية لتلقي علاج سريع لأنها كانت ستغادر المنتجع في اليوم التالي.

وحذر الدكتور كريس فلاور، المدير العام لجمعية مستحضرات التجميل والعطور، من خطورة “الوشم الأسود”، مشيرًا إلى أن الحناء الحقيقية “هي التي لا تكون سوداء أبدًا، وإنما برتقالية وبنية اللون”.