بالصور.. “تنين كومودو” يُهاجم سائحا سنغافوريا

المصدر: أميرة السيد - إرم نيوز

هاجم “تنين كومودو”، وطوله 8 أقدام أحد السياح من ساقيه وهو الحادث الأول من نوعه في السنوات الخمس الماضية.

وتظهر لقطات فيديو، نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية، الهجوم الشرس لأول حادث لعض إنسان من جانب “تنين كومودو” وفقُا للتقارير.

وكان لون لي ألي، 50 عاماُ، من سنغافورة، قد قام بالاستغناء عن المرشد السياحي لتوفير المال وأخذ يراقب التنين وهو يأكل الماعز والخنازير في غرب مانجاراي إندونيسيا.

وتجاهل “ألي” التحذيرات من السكان المحليين بعدم الاقتراب من المخلوقات الغريبة إلا أنه مع ذاك اقترب منهم لالتقاط الصور، فما كان من أحد التنانين، الذي يعتقد أنه يبلغ طوله حوالي 8 أقدام، إلا أن قفز عليه وضغط بفكيه على ساقه قبل أن يجرّه أشخاص بعيدا.

وقال النقيب راما حسن: “هذا كان شيئًا سخيفًا جدًا فيجب أن يكون حذرًا جدًا بالقرب من الحياة البرية وخاصة التنين كومودو، عانى الرجل من آلام مبرحة وكان محظوظًا بتلقيه المساعدة فكان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير”.

وعولج ألي في الجزيرة قبل نقله بالقارب إلى مستشفى “سيلوام” العام، حيث تعرض للهجوم بعد أن دخل في منطقة برية لم يتم تخصيصها للسياح لمشاهدة التنانين.

ويعتبر “تنين كومودو” أضخم أنواع الورل من السحالي البرمائية اللاحمة ويعد من حيوانات ما قبل التاريخ ويعيش فقط في جزر كومودو في سومطرة بوسط إندونيسيا، وهو نوع مهدد بالانقراض لأنه يعيش خارج بيئته الطبيعية، ويحتوي فمه على 64 نوعًا من البكتريا التي تقوم بتسميم الفريسة.