دفع آلاف الدولارات.. صورة “سيلفي” جنونية أوقعت هذا الشاب في مأزق (صورة)

المصدر: حنين الوعري - إرم نيوز

يستمتع الجميع بالتقاط صور الـ”سيلفي” التي توثق الأحداث والمغامرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المتعة قد تتحول لكابوس إذا ما بالغنا في المجازفة من أجل التقاط صورة مميزة.

وأثناء سعينا لالتقاط صورة السيلفي المثالية لنشرها عبر إنستغرام، قد تصبح محاولاتنا الفاشلة لالتقاط الصور مكلفة للغاية وتضعنا في مشاكل خلال سفرنا في العطلات حيث باستطاعة صورة سيلفي فاشلة أن تكلف قرابة 200 ألف دولار.

وقد تسببت محاولة فاشلة لالتقاط صورة سيلفي في حادث غريب ومؤلم للمواطن الكندي “ديلان كاتزيكيريس” البالغ من العمر 21 عاماً بإصابته بكسر في الرقبة ودفعه آلاف الدولارات.

وقال كاتزيكيريس لموقع news.com.au الإخباري الأسترالي معلقا على تفاصيل الحادثة: ” كنت قد أمضيت 9 أشهر في كندا وأنا أعمل مع أطفال في مجموعة لتخييم الأطفال وسفرهم، ووقع الحادث في نهاية رحلتي، عندما كنت ذاهبا لتناول العشاء مع أصدقائي في إحدى الليالي وكنا نتجول في الشوارع، وفجاة رأيت عربة تمر ولم أكن أفكر بشكل سليم واعتقدت أن ركوبها سيكون فكرة جيدة”.

وأضاف: ” كان أشخاص آخرون يقومون بتصويري بالفيديو لكنني كنت أيضاً ألتقط صورة سيلفي وقتها، وبينما كنت أقوم بذلك، اصطدمت العربة بجسم قريب وطرت في الهواء فكسرت عظمة الترقوة بقوة لدرجة أنها كانت على وشك الخروج من جلدي”.

وبشكل غير مفاجئ تسببت الإصابة الناجمة عن التقاط صورة سيلفي بنقل كاتزيكيريس إلى المستشفى حيث أضطر للخضوع لعملية جراحية والمكوث في المستشفى لمدة 5 أيام.

يقول كاتزيكيريس بعد إصابته: “في البداية كان الأطباء يعتقدون أنهم سيضطرون لإجراء العملية الجراحية على الفور لأن مظهر الإصابة بدا سيئاً للغاية، ولكن بعد ذلك لم تكن هذه القضية، وانتهى بي الأمر بالبقاء في المستشفى لمدة أربعة أيام وعظمة الترقوة على وشك الخروج من جلدي حتى يصبح من الممكن أن أجري عملية جراحية، وبعد حوالي أربعة أيام أصبحت مؤهلاً للحصول على عملية جراحية، وفي النهاية كلف الأمر حوالي 15 إلى 20 ألف دولار. “

ولحسن الحظ، غطى تأمين كاتزيكيريس تكلفة كسره لعظم الترقوة لكن شركة Southern Cross للتأمين على السفر أثبتت أنه محظوظ حيث غالباً ما يترك المسافرون ديونا بآلاف الدولارات خلال سعيهم للحصول على صورة سيلفي مثالية.

وختم كاتزيكيريس حديثه بالقول:”أنا لست في العادة من الأشخاص الذين يلتقطون صور سيلفي لكنني تعلمت درساً.. أصبحت أكثر حذراً بكثير حول كل شيء.. لقد تراجعت عن تصرفاتي الجنونية وعندما أكون مع أشخاص آخرين أصبحت الشخص الحذر الذي يتأكد حتى من أنهم بعيدون عن الأخطار”.