بالصور.. أطباء هنود يتدرّيون على التايكوندو لمواجهة “المرضى العدوانيين”

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

ذكرت صحيفة هندية أن موظفي وزارة الصحة سيتلقون تدريبات في مجموعات من مائة طبيب كل يوم على فنون الدفاع عن النفس لمواجهة المرضى العدوانيين.

وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” إن فترة التدريب الأساسي ستسمر لستة أشهر بإشراف مدربين محترفين أما الحصول على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو فسيتم بعد 30 شهرًا من التدريب.

وأضافت الصحيفة هندوستان تايمز، أن أطباء معهد الهند للعلوم الطبية “AIIMS” وعددهم 5001 طبيب سيتلقون في شهر مايو الحالي دروسًا في التايكوندو لتعلم كيفية الدفاع عن النفس ضد المرضى العدوانيين وأقاربهم.

وأشارت المجلة إلى أن أكثر من 40 ٪ من الأطباء الهنود تعرضوا لأعمال عنف في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد الأطباء بسجل خاص حتى يمكنهم الإبلاغ عن أية حوادث.

ووفقًا لتقرير نشر في مجلة “The Lancet” ، فإن 75٪ من الأطباء العاملين في مستشفيات الرعاية بالقطاع الثالث يواجهون العنف اللفظي أو الجسدي في العمل مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وهذا هو السبب الذي جعل الجمعية الطبية الهندية “IMA”تُعد سجلًا يستطيع فيه الأطباء الإبلاغ عن أي حادث عنف، مع تسجيل أدلة، مثل أشرطة فيديو، وصور، وصور تلفزيونية في دائرة مغلقة وقصاصات صحافية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ك.ك. أغاروال، رئيس الجمعية الطبية الهندية “هذا يساعدنا على فهم لماذا يحدث العنف والتفكير في اتخاذ تدابير لمنع مثل هذه الحوادث”.

وأشار موقع “sputniknews” في تقريره المنشور إلى أنه في مارس 2017، بعد أن أعلِن عن 3 حوادث عنف في غضون ثلاثة أيام، قام أكثر من 3 آلاف طبيب ساهرين على حالات الطوارئ أو في العيادات الخارجية بإضراب لمدة 5 أيام في مدينة ماهاراشترا. ومن الملاحظ أن الناشطين عملوا لمدة 5 أيام بارتداء الخوذات، وطلبوا من الإدارة تنظيم دورات دفاع عن النفس للطاقم الطبي..

وكان الدكتور فيغاي غورغار، رئيس جمعية الأطباء المقيمين قد قال “أيدنا نظراءنا في مومباي بارتداء الخوذات في العمل خلال شهر مارس. ونحن بالفعل قلقون حقًا عن أمننا”.