بالفيديو والصور.. استعرض نفسه عاريًا في صندوق.. فكانت هذه نهايته

المصدر: موسكو – إرم نيوز

أقدمت الشرطة الأمريكية على اعتقال فنان روسي، بعد تجاوزه قوانين المتحف الأمريكي من خلال قيامه بتعرية نفسه في صندوق شفاف.

وانتشر مقطع فيديو للفنان، ظهر فيه شخصان يحملان صندوقا شفافا وبداخله الفنان الروسي فيدور بافلوف.

وأتت خطوة الفنان استعراضية خلال حفل لجمع الأموال لمعهد أزياء، واستخدمت الشرطة القوة بعد رفض الفنان الخروج من الصندوق. وتم اعتقال الفنان بعد إخراجه من الصندوق وتغطيته.

Российский художник заперся голым в прозрачном ящике у музея в США: https://t.co/fQtJGnPbOq Фото: @superartnews pic.twitter.com/Iv3dLptG4m — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 3, 2017

واتهمت السلطات الأمريكية الفنان الروسي بالإخلال بالنظام العام، معتبرة تصرفه غير أخلاقي خلال احتفال في المتحف، وفقا لصحيفة أمريكية.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها للفنان الروسي، حيث كشفت الصحيفة أنها المرة الخامسة التي يقوم فيها الفنان بأمور مماثلة.