العثور على لوحة بقيمة 1,5 مليون دولار نسيت في سيارة أجرة

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعاد سائق سيارة أجرة لوحة تقدر قيمتها بحوالى 1,5 مليون يورو، كان تاجر أعمال فنية قد نسيها في صندوق سيارته في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أبلغ به الشرطة.

وأوضح المصدر نفسه أن التاجر الذي لم يكشف عن اسمه، “كان يفترض أن يلتقي جامع تحف في الدائرة الثالثة” في وسط باريس. وقد استقل سيارة أجرة ووضع اللوحة في الصندوق و”نسيها”.

وقد تقدم السبت الماضي بشكوى بعدما فشل في العثور على سيارة الأجرة التي نسي فيها اللوحة.

وأوضح المصدر في الشرطة “حددت هوية سائق سيارة الأجرة، ولقد سلم اللوحة”.

وأضاف المصدر أن اللوحة بريشة لوسيو فونتانا وهو نحات ورسام إيطالي، ويقدر سعرها بحوالى 1,5 مليون يورو.