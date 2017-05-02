صور.. العثور على بقايا أسطول ألماني يعود للحرب العالمية الأولى

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اكتشف فريق اسكتلندي من الغواصين حطام سفينة صغيرة ألمانية في قاع مضيق سكوبا فلو الواقع في جزر أوركني الاسكتلندية، حيث رجحوا أنها جزء من الأسطول الألماني الذي استخدم خلال الحرب العالمية الأولى وغرق في المضيق.

ووجد الغواصون السفينة بعد رصد جهاز السونار على متن سفينتهم الاستطلاعية كائنًا غريبًا غير معرف على الجهاز، ورجحوا أن تكون سفينة “بيناس” التي وفرت الإمدادات للسفن الأكبر حجمًا والتي غرقت مع السفينة الأم من أسطول هوشسيفلوت الألماني خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال الغواص سيمون براون من الفريق إن السفينة لم تمس منذ قرن والعثور عليها كان مفاجأةً بالنسبة لهم، مبينًا أنه هبط لقاع المضيق وألقى نظرًة عليها لمدة 30 دقيقًة ووثق الاكتشاف بالصور.

وذكرت هيزل ويفر من الفريق، أن السفينة مصنوعة من النحاس لا تزال محفوظةً جيدًا.

وهناك أكثر من 50 سفينًة ألمانيًة غرقت في قاع بحر سكوبا فلو بتاريخ 19 يونيو/حزيران 1919، ورغم أن الأغلبية تمت إزالتها، لا تزال 7 منها مفقودًة.