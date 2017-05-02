استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.. إصابة بمشاجرة جماعية في الجامعة الأردنية

المصدر: عمان – إرم نيوز

أصيب شخص بجراح خطيرة، إثر مشاجرة جماعية استخدم فيها الأدوات الحادة في الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن المشاجرة اندلعت إثر خلافات سابقة، وأن حالة المصاب متوسطة، ونقل إلى مستشفى الجامعة الأردنية داخل حرم الجامعة.

وتسلط أحداث الجامعة الأردنية الضوء مجددا على ظاهرة ما زالت تؤرق مضاجع العاملين في قطاع التعليم وتبحث عن حلول مجدية.

وشهدت ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية العام المنصرم تصاعدا كميا وكيفيا غير مسبوق بات يهز أركان المجتمع والدولة معا، ويشكل صدمة للنظام التعليمي والنظام الاجتماعي أيضا، إذ وصلت موجات العنف الطلابي إلى ذروتها بسقوط أربع ضحايا في جامعة الحسين بن طلال في جنوب البلاد، وقبل ذلك بأيام قليلة قتل طالب في موجة عنف في جامعة مؤتة، وسبق ذلك مقتل طالب آخر في موجة عنف مماثلة شهدتها جامعة البلقاء.