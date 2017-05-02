أمريكي ثمل يتسبب بمشاجرة على متن طائرة قبل الإقلاع (فيديو)

المصدر: طوكيو – إرم نيوز

تسبب رجل أمريكي ثمل بشجار على متن طائرة ركاب يابانية، مساء أمس الإثنين، قبيل إقلاعها من مطار “طوكيو” متجهة إلى مدينة “لوس أنجلوس” غرب الولايات المتحدة.

وأظهر فيديو تم تداوله ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمريكي الذي كان يرتدي قميصًا أحمر مطرزًا بالأبيض، وهو يوجه اللكمات لمسافر ياباني الذي اضطر للرد.

وشوهدت مضيفة وهي تحاول أن تفصل بين الرجلين قبل أن يتدخل أعضاء آخرين من طاقم الطائرة، حيث تم سحب الأمريكي بعيدا.

إلا أنه عاد مرة أخرى وهاجم المسافر الذي وجه لكمات متتالية للأمريكي وسط صراخ أعضاء الطاقم، وعدد من الركاب في الطائرة التابعة لخطوط “أي أن أي” اليابانية.

وقال تلفزيون “فوجي” الياباني، إن الشرطة أوقفت الأمريكي، ووجهت له تهمة الثمالة والتسبب بالشجار داخل الطائرة.