استخدم ولاعة في محطة الوقود فكاد أن يتسبب بكارثة (فيديو)

المصدر: أستانا-إرم نيوز

أدى استخدام رجل لولاعته في محطة وقود في كازاخستان إلى كارثة كان من الممكن أن تؤدي لإزهاق أرواح الكثيرين لولا يقظة العاملين في المحطة وتدخلهم السريع لإنقاذ الموقف.

ولجأ الرجل لاستخدام ولاعته للتأكد من امتلاء جالون الديزل الذي وضعه على سطح سيارته، دون أن يدرك على ما يبدو بأنه كان على وشك التسبب بكارثة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي السائق وهو على سطح حافلته محاولا ملء الجالون بالديزل في المحطة في مدينة “تاراز” جنوب وسط كازاخستان قبل أن يستخدم ولاعته ليرى إذا كان قد امتلأ، مما تسبب بحريق في أنبوب المحطة الذي كان ممسكا به.

وشوهد الرجل الذي أصيب بالخوف وهو يترك الأنبوب ويقفز بعيدا، خاصة مع امتداد الحريق إلى سيارات أخرى كان يقوم أصحابها بتعبئتها بالوقود.

وأظهر الفيديو سائق السيارة التي امتد إليها اللهب وهو يهرع لإطفاء الحريق قبل أن يقفز داخل سيارته محاولا الابتعاد، فيما نجح سائق آخر في الابتعاد بسيارته عن المحطة.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية فإنه لم تقع أية إصابات بعد أن تم السيطرة على الحريق بوساطة طفايات المحطة.