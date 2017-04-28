مصرع وإصابة 22 عاملاً مصرياً سقطت سيارتهم في الترعة

لقي 6 مصريين مصرعهم، وأصيب 16 آخرون بجروح متفرقة بينهم 3 في حالة حرجة، إثر انقلاب سيارة في ترعة ناصر بالنوبارية في محافظة البحيرة مساء الجمعة.

وقال مصدر طبي بالبحيرة إن المستشفى استقبل 22 عاملاً من عمال الأرض الزراعية الذين يعملون في زراعة الأرض بنظام الأجر اليومي أثناء استقلالهم سيارة تنقلهم يومياً من محل إقامتهم إلى مكان عملهم.

وأوضح المصدر أن 6 من العمال لفظوا أنفاسهم الأخيرة، فيما لا يزال 16 مصاباً يتلقون العلاج داخل المستشفى، حيث انتقل رجال الأمن لموقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين لدى رجال الأمن والمرور أن السيارة النصف نقل انحرفت عن مسار الطريق بالنزول إلى مياه ترعة ناصر، بعد انفجار الإطار الأمامي لها، ليختل توازنها تزامناً مع سرعتها أثناء السير.

وذكر المصدر أن من بين المتوفين حتى الآن مريم عبدالغفار رزق البطوي، وطه حسين وشيماء مصطفى إبراهيم وشيماء عبدالمنعم وكريم علي ومحمد محمود، إضافة إلى إصابة آخرين، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد، حيث تحقق النيابة العامة في الواقعة.