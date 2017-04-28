فيديو صادم لاحتجاز وتفتيش “منقبة” بعد سحبها من حافلة في لندن   

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو صادم اللحظات التي سحب بها عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية، سيدة مسلمة منقبة من إحدى وسائل المواصلات العامة شمال لندن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذه الواقعة تمت خلال عملية مداهمة أمنية قادت أيضًا إلى اعتقال فتاة مسلمة أخرى بعد إطلاق النار عليها خلال دهم منزلها شمال لندن، في ثاني عملية أمنية كبيرة بالعاصمة البريطانية خلال ساعات.

وأظهر الفيديو فتاةً بلباس شرعي إسلامي يعتقد أنها في العشرينيات من عمرها وهي تصرخ لحظة سحبها من أحد باصات النقل العام من جانب 5 عناصر من الشرطة البريطانية، في شارع Willesden بالعاصمة لندن.

وذكرت الصحيفة أن أفرادًا مقنعين من الشرطة احتجزوا الفتاة، بعد تتبعها بجوار متجر قريب وأجبروها على كشف حجابها لإظهار وجهها ومعرفة هويتها، كما قام عناصر الشرطة بتفتيش حقائبها، علمًا أنه تم احتجاز شاب عشريني آخر كان مع الفتاة بعد أن حاول الهرب من الشرطة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية أن الشرطة البريطانية السرية قامت بإطلاق سراح الفتاة بعد تفتيشها وحقيبتها.