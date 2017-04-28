طرد تلفزيون الحوثيين من مهرجان إعلامي بتونس

المصدر: تونس – إرم نيوز

طردت إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربي المنعقد في مدينة الحمامات التونسية وفد قناة المسيرة المحسوبة على جماعة الحوثيين من المهرجان، بحسب ما ذكرت نقابة الصحافيين في تونس اليوم الجمعة.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن إدارة المهرجان أقدمت في 26 إبريل/نيسان 2017 على “طرد شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية المحسوبة على الحوثيين ومقرها صنعاء، من الجناح المخصص لها في سوق البرامج التلفزية، بطلب من وزارة الإعلام اليمنية وأطراف خليجية كالسعودية”.

وصرح مسؤول الإعلام في المهرجان خميس الشايب بأن إدارة المهرجان مشغولة حاليًا باستقبال الضيوف وإنها ستصدر توضيحًا حول الموضوع غدًا السبت.

وتستضيف مدينة الحمامات شمال شرق تونس في الفترة من 25 إلى 28 إبريل/نيسان الحالي الدورة الـ18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي يتضمن تقديم جوائز لأبرز الأعمال الإذاعية والتلفزيونية العربية.