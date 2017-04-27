كان حبهما عظيمًا فلم يفرق الموت بينهما إلا 40 دقيقة

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

في الولايات المتحدة، لفظ الزوجان السعيدان اللذان تزوجا قبل 69 عامًا أنفاسهما الأخيرة في اليوم نفسه وفي الساعة ذاتها، بفارق 40 دقيقة بينهما، وهما يمسكان بيدي بعضهما.

روى أبناء الزوجين المرتبطين منذ69 عامًا أن الفاصل بين موت أبويهما في أحد المستشفيات، وهما يقبضان بيدي بعضهما، كان 40 دقيقة فقط.

وحسب تقرير موقع sputniknews الفرنسي، نشر اليوم الخميس، فقد لفظت تيريزا فاتكين أنفاسها الأخيرة يوم السبت في الساعة 12:10، في مستشفى هايلاند بارك، وهي في الـ89 من عمرها، في حين توفي زوجها إسحاق فاتكين وعمره 91 عامًا في الساعة 12:50.

ووفقًا لابنة المتوفيين، كلارا جيسكلين فقد توقف والدها عن التنفس لمجرد ما فصلت العائلة أصابع الزوجين. وقال ابنهما، ليو فاتكين، بدوره، إن والده: “لم يكن يريد أن يفعل أي شيء من دون زوجته”.

وأضاف ابنهما “حبهما كان من القوة بحيث أنهما ببساطة لم يكونا قادرين أن يعيش أحدهما دون الآخر”.