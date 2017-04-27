أراد أن يثبت لهم أنه “خالد”.. فانتهى ميتا (صورة)

المصدر: وكالات – إرم نيوز

انتهت حياة شاب تايلاندي بطريقة مأساوية أثناء إحياء طقوس العبادة الشعائرية على أرواح الأجداد، ومحاولة إثبانه فكرة الخلود، حين غرز سيفا في صدره بطريقة خاطئة أدت إلى موته.

وأراد الشاب، البالغ 25 عاما، الاستعراض أمام الجمهور وإقناعهم بعدم الموت، في طقوس لعبادة أرواح الأجداد، فما كان منه إلا أن غرز سيفا في صدره تسبب في مقتله.

وبحسب صحيفة “ميرور”، فإن حالة من الهلع أصابت الجمهور، الذي شاهده وهو يغرز السيف في صدره وينزف دما ثم يسقط أرضا، حيث تم نقله لاحقا إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إسعافه.