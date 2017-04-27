بالفيديو.. سعودي يدرب صقره على أكل قطة حية ومطالب واسعة بمحاسبته

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أشعل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب عارمة في المملكة اليوم الخميس، بعد أن ظهر فيه صقر يأكل قطة حية.

ويقول مغردون سعوديون، إن مالك الصقر “سعودي الجنسية وإنه صور صقره وهو يأكل القطة في منزله، مطالبين بمحاسبته بأشد العقوبات”.

ويظهر في مقطع الفيديو المؤلم، الصقر وقد نشب مخالبه في القطة الصغيرة الحية ويقوم بنهشها بينما تفشل في محاولات الهروب من قبضته.

وتم تصوير الحادثة بهاتف نقال من مكان لا يبعد عنها أكثر من نصف متر، ما يعني أن مالك الصقر هو من رتب العملية بهدف تدريب صقره على أكل القطط على ما يبدو.

وأطلق مغردون سعوديون على موقع تويتر الوسم “#حاسبوا_هاوي_الصقور” مطالبين بالتفاعل معه لإيصال مقطع الفيديو للجهات المسؤولة ومحاسبة مالك الصقر.

وشن المغردون عبر الوسم، هجومًا حادًا على مالك الصقر، ووصفوه بأشنع الألقاب والعبارات للتعبير عن غضبهم من تصرفه الذي وصفوه باللاإنساني.

وتضاف الحادثة الجديدة هذه إلى حوادث مشابهة تتكرر في السعودية لأشخاص يعذبون الحيوانات، ويقومون بتوثيق أفعالهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.