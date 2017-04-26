شاهد لحظة ضرب صاعقة لمراسل على الهواء مباشرة

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

نجا مراسل تلفزيوني صيني من موت محقق، عندما ضربته صاعقة من البرق، خلال بث مباشر حول حالة الطقس.

وكان ليو شياو دونغ، مراسل الأرصاد الجوية الذي يعمل في شبكة صينية، يقف على سطح مبنى متعدد الطوابق، خلال عاصفة ماطرة عندما وقع الحادث.

وبحسب مقطع، نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، “كان السيد دونغ يتحدث أمام الكاميرا عن حالة الطقس في مدينة داليان في شمال شرق الصين، بينما كانت السماء تومض من البرق المرعب، وعندما اقترب من إنهاء التقرير، ظهرت صاعقة عملاقة وهي تضرب ناطحة سحاب في الخلفية”.

وفجأة صاح دونغ والمصور وألقيا المظلة المعدنية عندما ضربتهما صاعقة البرق المميتة.

ونجا الرجلان من الحادث المخيف ولم يعانيا من أية إصابات خطيرة.

وتحدث مراسل الأرصاد الجوية في وقت لاحق عن الحادث، الذي كان من الممكن أن يكون مميتاً، وكشف أن الكهرباء ضربت ذراعه.

وقال دونغ: “رأيت شرارة صفراء على يدي ومقبض المظلة وشعرت بالكهرباء تتحرك في ذراعي حتى ساعدي واُصيبت يدي بالخدر بعد ذلك”.

وكشف أن الكاميرا لم تلتقط الشرارة، مشيرًا إلى أن التيار الكهربائي كان صغيرًا نسبيًا.

وأضاف: “لو كان التيار الذي ضرب ذراعي قوياً كفاية لترصده الكاميرا، لما كنت واقفاً هنا الآن”.