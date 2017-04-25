دب يلتهم يد طفل فلسطيني في حديقة الحيوانات بقلقيلية‎

المصدر: وكالات – إرم نيوز

فقدَ طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات، يده، بعد أن التهمها “دب” في حديقة حيوانات، تقع شمال الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات في بيان صحفي، أن الطفل الذي كان يزور حديقة حيوان “قلقيلية“، قفز إلى داخل قفص الدب، محاولًا تقديم الطعام له.

وأضاف:” أقدم الحيوان المفترس على مهاجمة الطفل، وبتر يده، والتهامها حتى المرفق”.

ونقل الطفل، بحسب ارزيقات، لمشفى قلقيلية، ثم إلى مستشفى النجاح بنابلس لتلقي العلاج، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وأشار ارزيقات إلى أن قوة من الشرطة تحركت للحديقة وقامت بإغلاق جزء منها، وباشرت بإجراءات التحقيق.

وتُنظم المدارس رحلات لطلابها بشكل شبه يومي لحديقة الحيوانات في قلقيلية، التي تُعد الوحيدة من نوعها في الضفة الغربية.