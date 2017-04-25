المرض يمنع مصريًّا من الإبلاغ عن وفاة نجله رغم تعفن جثته

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

لقى شاب مصري في بداية العقد الرابع من العمر مصرعه إثر تناوله كمية كبيرة من المخدرات، وظل في شقته برفقة والده لعدة أيام حتى اكتشف الجيران الأمر بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، ليتم إخطار رجال الأمن بالشك في وجود جثة داخلها.

في منطقة العمرانية بالقاهرة بدأت الواقعة حيث حضر رجال الأمن والبحث الجنائي، وتم اقتحام الشقة، ليتم العثور على جثة الشاب في حالة متعفنة، إلى جانب وجود والده الذي يتجاوز عمره 65 عاماً، في حالة مرضية سيئة الأمر الذي أثار شكوك رجال الأمن في إمكانية قتله لنجله لعدم إبلاغه عن الواقعة.

وبالفحص والتحريات واستدعاء أهالي وأقارب الشاب ووالده، تبين أن الشاب من متعاطي المخدرات بشكل شبه يومي وبكميات كبيرة حيث أثبت التقرير الأولي للطب الشرعي أن الوفاة جاءت بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

كما تبين أن السبب الرئيس في عدم إبلاغ الأب بوفاة نجله هو معاناته منذ سنوات من مرض الزهايمر إلى جانب إصابته بعدة أمراض أخرى حيث نسي الإبلاغ عن وفاة نجله الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفته لتقرر النيابة إخلاء سبيل الأب بعد التأكد من حقيقة مرضه وتفاصيل الواقعة.