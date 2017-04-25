إطار طائش ينفلت من سيارة.. وهكذا انتهت رحلة الرعب (فيديو)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

أصيب رجلان بجروح إثر اقتحام إطار سيارة طائش لمتجر كان يجلسان داخله، في تركيا.

وأظهر مقطع فيديو الإطار وهو يتسارع على الطريق المنحدر بعد أن انفصل عن سيارة، قبل أن يقتحم المتجر ويصيب الرجلين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، عندما وصل الإطار إلى نهاية الطريق انحرف عن مساره بعد الاصطدام بشجرة واتجه إلى باب صيدلية مفتوح.

وقال شهود عيان إن الإطار انفصل عن سيارة مارة، وبدأ رحلته إلى أسفل التل في مدينة أضنة.

فيما قال مالك الصيدلية عبدالقادر إرديف، بعد الحادث الغريب: “انفصل الإطار واتجه نحو الرصيف وضرب حافته ثم قفز ودخل الصيدلية واستمر”.

ولم يتضح بعد ما حدث للسيارة بعد انفصال الإطار عنها.