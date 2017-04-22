بالفيديو.. اصطدام سفينة على متنها 140 راكبًا بحائط خراساني في إسبانيا 

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

أظهرت لقطات مرعبة تم تصويرها مساء أمس الجمعة، لحظة تصادم عبّارة تحمل على متنها أكثر من 140 راكبًا بجدار خراساني ضخم.

وقد وقع الحادث في جزيرة غران كناريا الإسبانية، عندما انقطعت الكهرباء عن العبارة بشكل كامل بعد انطلاق رحلتها من ميناء لاس بالماس باتجاه مدينة تينيريفي القريبة، الأمر الذي أفقد طاقم العبارة القدرة على التحكم بها نهائيًا، كما لم تنفع محاولات رمي المراسي في إنقاذ الموقف.

وقد أكدت مصادر طبية، أن أحدًا لم يصب بجروح خطيرة، وتمت معالجة إصابات طفيفة لـ 13 شخصًا فقط، بينما نجا الباقون من كارثة حقيقية.

ولكن العبارة اصطدمت بأنابيب مخصصة للوقود ما تسبب بحدوث بقعة نفطية بقطر 3 كيلومترات، الأمر الذي دفع فرق الطوارئ لاحتواء البقعة.

وكانت فرق الطوارئ تخشى من وصول أضرار الحادث إلى خزانات الوقود في السفينة، إضافة إلى خزانات كانت تبعد بضعة أمتار فقط عن الحائط الخراساني مخصصة لتزويد السفن بالوقود، والتي تحتوي أكثر من 200 ألف لتر، الأمر الذي كان قد يتسبب بكارثة بيئية في المكان.

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