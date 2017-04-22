الشرطة السعودية تكشف حقيقة فيديو التخريب الهستيري لاستراحة في الشرقية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

كشفت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية، اليوم السبت، حقيقة مقطع الفيديو الصادم، الذي ظهرت فيه مجموعة من الشباب يقومون بالاعتداء على شاب بعنف وتخريب مزرعته بشكل كبير، مؤكدة أنها ألقت القبض على عدد منهم.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها لم تتلق بلاغًا من صاحب المزرعة، لكنها أخضعت مقطع الفيديو المثير للجدل، للبحث والتحري من قبل المختصين بالشرطة، وحددت موقع الحادثة في مزرعة خاصة ببلدة البطالية بمحافظة الإحساء.

وأضافت أنها استدعت صاحب المزرعة الذي يقطن بالقرب من البلدة، حيث أكد تأجيره مسبح المزرعة لشاب لا يعرفه بمبلغ مالي، وأنه لم يتقدم ببلاغ لدى الشرطة لقاء ما قام به الأشخاص من تلفيات.

وأوضحت الشرطة، أنها حددت هوية الشبان وضبطت عددًا منهم والعمل جارٍ على إحضار البقية لاتخاذ اللازم بحقهم. مضيفة أن ما أثير من تعليقات مصاحبة لمشاهد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمت للواقع بصلة.

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر قيام مجموعة من الشباب بالاعتداء على شاب بعنف وتخريب مزرعته بشكل كبير، غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ويظهر في مقطع الفيديو عدة شباب يقومون بضرب وتعنيف شاب آخر في مقتبل العمر، بينما يقوم آخرون بعمليات تكسير لمحتويات المزرعة بشكل هستيري شملت حتى الأشجار.

#روافض_يعتدون_علي_استراحه_مواطن

هولاء جبناء وليس بهم ذرة من رجولة، هم مثل الضباع لا يواجهون منفردين إذا استطاعوا النيل منك نهشوك دون رحمة pic.twitter.com/YbLGrPavXW — تحليلات سياسية (@Political___q8) April 22, 2017

وتحولت الحادثة إلى سجال طائفي على موقع “تويتر”، بعد أن تم التفاعل معها عبر وسم يحمل مسؤولية الحادثة لطائفة معينة في المملكة.