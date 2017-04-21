مراهقون يتسلقون أعلى قمة قطار في ملاهي بريطانيا لسبب غريب

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

أثار 4 مراهقين ذعرًا حقيقيًا بعد تسللهم لمدينة الملاهي ثورب بارك في بريطانيا، وتسلقهم لقمة قطار سريع والذي يعد الأعلى في بريطانيا، حيث اعتلوا مسافًة بلغت 200 قدم عن الأرض.

وبحسب وسائل إعلامية بريطانية، فإن الفتية تسلقوا القطار بعد 5 ساعات من إغلاق الملهى الذي يعد واحدًا من أضخم الملاهي في بريطانيا ويقع بالقرب من مقاطعة سوراي جنوب شرق بريطانيا.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن خدمات الطوارئ هرعت لإنقاذ المراهقين الذين وصفتهم في بيان بالمتهورين لأعمالهم غير المسؤولة والتي قد تنهي حياتهم، مبينًة أنهم نجحوا في إنقاذ أنفسهم دون مساعدة الطوارئ.

بدورها أكدت ثورب بارك في بيان حظر دخولهم لمبانيها مدى الحياة.

وعقب المراهقون لصحيفة الصن اللندنية أنهم يمارسون لعبة تحدي الموت، ولم يكن مختلفًا لعمال الصيانة الذي يصلون لقمة القطار.

وقال أحد المشاركين في تسلق القطار إن لديه وزملائه نشاطًا دائمًا لهرمون الكظرين الذي يسبب التوتر، زاعمًا ان لعبة تحدي الموت تسكن التوتر لديهم.

وكانت المجوعة ذاتها قفزت على رأس عربة قطار تتحرك عبر نظام مترو باريس.