عملية إنقاذ استثنائية توقف سير شارع رئيس في أبوظبي (صورة)

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

نفذ الدفاع المدني والمرور في العاصمة الإماراتية أبوظبي مهمة إنقاذ استثنائية لمساعدة قطة علقت وسط شارع رئيس في الإمارة، ولم تتمكن من اجتيازه نظرًا لحركة السيارات المستمرة، الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني لوقف حركة السيارات بالتعاون مع المرور لإنقاذ القطة.

وفي التفاصيل، ذكرت فرق الدفاع المدني أن قطة علقت وسط شارع رئيس في أبوظبي، حيث وقفت مكانها هلعًا من المركبات العابرة على الشارع الحيوي.

وقال العقيد محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي لصحيفة “البيان”، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح أمس الخميس يفيد بوجود قطة محصورة بجانب شارع “الشيخ زايد” الرئيس، لم تستطع قطع الشارع لازدحام حركة المرور فيه.

وأضاف أن فرقة من الدفاع المدني وبالتعاون مع المرور، تمكنت من إيقاف حركة الشارع والتأكد من سلامة الحركة المرورية، وقامت بعدها بتخليص القطة.

يذكر أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حوادث مماثلة بشكل مستمر بكل جدية من منطلق إنساني وعملاً بمبدأ الرفق بالحيوان.