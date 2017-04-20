التحقيق مع مدير مستشفى بمصر بسبب حفلة راقصة في “قسم العمليات”

المصدر: دعاء مهران – إرم نيوز

قرّرت وزارة الصحة المصرية استدعاء مدير أحد المستشفيات على خلفية حفل عيد ميلاد أقيم داخل أحد أقسامها وشهد خروجًا عن تقاليد وعُرف المؤسسات الطبية.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن “الوزارة شاهدت المقطع المصور الذي جرى تداوله للواقعة وتُجري الآن تحقيقًا حول الأمر لمعرفة أبعاده وحال ثبتت صحة الواقعة ستتم معاقبة المشاركين في الحفل”.

وأضاف أن “الوزارة تواصلت خلال الساعات الماضية مع مدير المستشفى الدكتور عبد الفتاح حجازي، وسيتم استدعاؤه إلى الوزارة غدًا في إطار التحقيق الجاري بتكليف من وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد”.

وأثار احتفال أقيم داخل قسم العمليات بأحد المستشفيات فى مصر، جدلاً واسعًا بعدما ظهر مقطع مصور للاحتفال الذي أُقيم على أنغام مقطوعات شعبية وبمشاركة الطاقم الطبي في المستشفى.

وظهر في الفيديو بعض العاملات في المستشفى وهن يرقصن، في حين كانت أخريات يتلقين التهاني أمام طاولة طويلة ممتدة بطول القسم الذي تم تزيينه بهذه المناسبة.

من جانبه، قال مدير مركز “الحق في الدواء”، محمود فؤاد، لـ “إرم نيوز” إن حفلة عيد الميلاد تمت داخل القسم المخصص لعمليات المسالك والجراحة العامة في مستشفى الساحل التعليمي، بحضور رئيس قسم العمليات، محمد الأتربي، وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب، بحسب قوله.

وأكد فؤاد أن ثمة إهمالًا منتشرًا داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، مضيفًا: “وزير الصحة ذكر منذ أسابيع أن مستشفى الساحل وسام على صدر الوزارة، ونحن نطالب بمحاسبة المتورطين بهذه الفضيحة”.