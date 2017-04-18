كيف تصرف الكابتن بعد تصدع زجاج الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم؟ (صورة)

المصدر: لندن – إرم نيوز

اضطر قائد طائرة ركاب بريطانية إلى أن ينخفض بطائرته لأكثر من 20 ألف قدم قبل أن يقوم بعملية هبوط اضطرارية، بعد تصدع زجاج الكابينة، وهي على ارتفاع 30 ألف قدم.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “ثومسون” متجهة لمدينة “بريستول” جنوب غرب بريطانيا قادمة من جزر الكناري في المحيط الأطلسي، على بعد نحو 100 كلم غرب سواحل المغرب مساء أمس، عندما بدأ زجاج كابينة الطيار بالتصدع.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الطيار اتجه بطائرته للبرتغال ثم انخفض بطائرته بسرعة أكثر من 20 ألف قدم قبل أن يقوم بالهبوط الاضطراري.

ونقلت عن مسافرة قولها :”جميع المسافرين بخير ولم يصب أحد لكننا غاضبون لأنهم أخبرونا بأن الطائرة تعرضت لعطل فني بسيط، إلا أننا عرفنا أن السبب هو تصدع زجاج الكابينة إذ رأيناها بعد إنزالنا من الطائرة”.

وقالت الصحيفة: إن الطائرة تم إصلاحها بعد ذلك وإنها تابعت رحلتها ووصلت في وقت لاحق إلى مطار بريستول، إلا أنها لم تذكر عدد المسافرين الذين كانوا على متنها.