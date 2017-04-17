سقط مقبض باب حمام “الساونا” فوقعت الكارثة

المصدر: لندن- إرم نيوز

لقيت امرأة تيشكية وابنتها مصرعهما اختناقا أثناء استحمامهما داخل حمام “الساونا” (غرفة استحمام عالية الحرارة) في العاصمة التشيكية براغ بعد أن علقتا داخل الحمام بسبب سقوط مقبض الباب الخارجي.

وحاولت المرأة البالغة من العمر (65عامًا) وابنتها (45عاماً) كسر الباب والشباك للإفلات من الجو الخانق داخل الحمام في شقة صديقتهما إلا أنهما فشلتا.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية نقلاً عن صحف تشيكية بأن الأم وابنتها ظلتا داخل الحمام لأكثر من ساعة ونصف الساعة قبل أن تختنقا بسبب الحرارة والبخار.

وأشارت الصحيفة إلى أن صديقتهما فتحت الباب في النهاية بعد أن بدأت الشكوك تساورها بسبب تأخرهما في الداخل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة التشيكية ايفا كورموسوفا “وجدت صاحبة المنزل جثتي صديقتيها على الأرض بعد أن قررت الدخول بسبب تأخرهما داخل الحمام”.