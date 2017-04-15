بالفيديو.. أفعى تنقض على زبائن مقهى إنترنت وتثير الذعر في المكان

المصدر: عبدو حليمة – إرم نيوز

فاجأت أفعى متوسطة الحجم زبونًا في أحد مقاهي الإنترنت في تايلاند، عندما طارت نحوه وغرست أنيابها في جسمه وسط هلع كبير من الشباب.

الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة، بينت كيف أن الشاب الضحية كان يهم بمغادرة المكان، وما إن فتح الباب حتى فاجأته الأفعى فركض إلى الداخل وارتمى على الأرض بعد أن اصطدم بزبون آخر، لتتسلل الأفعى بعدها بين الكراسي مثيرًة حالةً من الذعر بين الزبائن، الذين راحوا يركضون ويختبؤون هنا وهناك خوفًا من هذا المهاجم المرعب.

ومن زاوية أخرى، بينت الكاميرا المثبتة خارج المقهى، كيف أن الأفعى كانت مختبئًة في حاوية صغيرة للقمامة بجوار المكان، وسرعان ما انقضت على الشاب في أمر فسره بعض المعلقين أنه ردة فعل من الأفعى التي خافت بدورها، بينما كانت تتجهز للانقضاض على فأر قريب .

وتبين أن هذه الأفعى غير سامة، وإنما هي متخصصة بصيد الفئران التي تقتلها عن طريق الالتفاف وعصر الضحية قبل التهامها.

ولكن هذا لا يعني أن حالة الخوف التي سببتها في المكان، وخاصًة للشاب غير المحظوظ الذي فتح الباب يمكن أن تسبب وفاةً بأزمة قلبية نتيجة الرعب والصدمة.

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