بالفيديو.. زوجة غاضبة تجلد عشيقة زوجها بعد العثور عليهما في وضع آثم بالسيارة  

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

جلدت زوجة غاضبة عشيقة زوجها بعصا بعد أن ضبطتهما في وضع فاحش، وتظهر اللقطات هجوم المرأة الغاضبة بعد أن رصدت زوجها الخائن في السيارة مع صديقته.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، يمكن رؤية الرجل العاري جزئيًا وهو يحاول يائسًا أن يحمي صديقته الشابة، بينما تقوم الزوجة بفتح الباب الأمامي بقوة قبل جر صديقته من شعرها.

وبدأت الزوجة الغاضبة برفع رداء العشيقة وبدأت في جلدها على الفخذ والمؤخرة، ما دفع الأخيرة للبكاء من شدة الألم.

وفي النهاية انتهى الأمر مع الزوج والعشيقة والزوجة عالقين في وضع متشابك غريب بجانب السيارة، كما لم يتضح ما إذا كان قد تم استدعاء الشرطة المحلية للتدخل.

وحققت تلك اللقطات أكثر من نصف مليون مشاهدة، بعد أن تم نشرها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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