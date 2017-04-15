انهيار كومة من النفايات يقتل 6 أشخاص في سيريلانكا

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

قُتل 6 أشخاص يوم الجمعة بالعاصمة السيريلانكية كولومبو، بسبب انهيار كومة من النفايات يبلغ ارتفاعها 91 مترا.

حيث تسببت الأمطار في خلخلة توازن الكومة المتواجدة بحي “كولوناوا” الفقير، لتقع على عدد من الأكواخ المجاورة، فحطمت 40 منها ، وقضت على حياة 3 أشخاص تحت الركام ، فيما توفي طفل في 12 ومراهقين آخرين بعد نقلهما إلى المستشفى حسب الصحافة المحلية.

وقد اصدر الرئيس “مايتريبالا سيريسينا” أوامره للجيش و الشرطة بمساعدة رجال المطافئ في عمليات الإنقاذ.

ولطالما احتج سكان المنطقة على وجود المزبلة التي تحوي 23 مليون طن من الأزبال، تنضاف إليها يوميا 800 طن من النفايات الصلبة .